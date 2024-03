Actor estadounidense Louis Gossett Jr. muere a los 87 años

Louis Gossett Jr., el primer hombre negro de Estados Unidos en ganar un Oscar a mejor actor de reparto, falleció a los 87 años, informaron este viernes medios de comunicación locales.



Gossett murió el jueves por la noche en Los Ángeles por causas no especificadas, según su familia, citada por medios estadounidenses como CBS.



Sus representantes no respondieron de inmediato.



En 1983 ganó un Oscar por su interpretación de un sargento instructor en la película "An officer and a Gentleman" ("Oficial y caballero" en España, "Reto al destino" en América Latina). Ese filme también le valió un Globo de Oro.



De prolífica carrera, Gossett Jr. fue protagonista de más de 60 películas, y fue el tercer actor negro, después de Hattie McDaniel y Sidney Poitier, en ganar un Oscar.



Participó también en múltiples series de televisión, incluida "Roots", cuyo episodio final, en 1977, fue visto por más de 100 millones de espectadores, y fue nominado en seis ocasiones a los Emmy, el premio más prestigioso de la TV estadounidense.



El neoyorquino, que anunció en 2010 que padecía cáncer de próstata, cultivó una imagen de tipo rudo en películas de acción, entre ellas "Iron Eagle" (1986).



En sus memorias, "Actor and Gentleman", relató sus difíciles comienzos como actor negro, incluido su primer viaje a Los Ángeles en la década de 1960, durante el cual fue detenido en cuatro ocasiones por la policía.



Divorciado de su tercera esposa en 1992, vivía en Malibú, California. Era padre de dos hijos.