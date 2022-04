Actor Miguel Herrán muestra desconsolado cómo se incendia su casa

Escucha esta nota aquí

El actor español Miguel Herrán, famoso por interpretar a Río en La casa de papel, conmovió a sus seguidores al compartir la tragedia que enfrenta. Hace pocas horas, el joven de 25 años mostró en sus redes cómo se desataba un incendio en su vivienda de Madrid, mientras él no podía hacer nada para detenerlo.

Desesperado y entre sollozos, Miguel muestra su vivienda en llamas. "No me lo puedo creer, mi casa", apenas atina a decir el actor que también aparece en Élite, otra de las series juveniles más populares de Netflix.

Un segundo video, una hora después del primero, muestra cómo quedó la propiedad, con objetos personales reducidos a cenizas y otros completamente carbonizados. La construcción también se aprecia bastante dañada, con gran parte del techo por el suelo.





Herrán vuelve a abrir su intimidad con sus 14 millones de seguidores de Instagram, red social en la que muchas veces se desahoga sin reparos.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no. Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", escribió hace un año junto a un video en el que aparece lloroso.