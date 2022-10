Actriz Mariana Bredow denuncia a vecina que mató a su perro León, “su hijo chiquito”

"Es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida, porque este perro era mi hijito. La gente que no ama a los animales no entiende que un perro no es un perro, es un hijo, esto es un asesinato a mi alma", clama Mariana, hija del reconocido actor de teatro y cine Luis Bredow, que también se pronunció en las redes para apoyarla y denunciar el daño emocional y sicológico que provocó una mala vecina.