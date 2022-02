Actriz Nicola Coughlan pide a sus seguidores que no le envíen comentarios sobre su cuerpo

Escucha esta nota aquí

La actriz irlandesa Nicola Coughlan, con 35 años y una ascendiente carrera gracias a su participación en la serie Bridgerton de Netflix, estalló ante las críticas y la presión que las estrellas reciben a diario como parte de la fama.



Con un contundente mensaje, la intérprete de Penelope Featherington pidió a sus 1,2 millones de seguidores de Instagram que, si bien pueden opinar lo que quieran sobre su cuerpo, no se lo compartan ni hagan saber.

"Si tienes una opinión sobre mi cuerpo, por favor, no la compartas conmigo. La mayoría de las personas son amables y no intentan ser ofensivas, pero yo solo soy un ser humano de la vida real y es realmente difícil soportar el peso de miles de opiniones sobre cómo te ves que te envían directamente todos los días. Si tienes una opinión sobre mí está bien, entiendo que estoy en la televisión y que la gente tendrá cosas que pensar y decir, pero te ruego que no me lo envíes directamente", escribió Coughlan.

Acompañó la publicación con una fotografía en la que muestra cómo quedó antes de asistir al programa de TV Saturday Night Live. "No tiene relación con esta publicación, pero estoy encantada con mi cabello", apuntó.





Lamentablemente, no es la primera vez que la actriz debe realizar este tipo de pedido, que hasta formuló en entrevistas, dejando en claro cómo la afectan las críticas.

"Cada vez que me preguntan sobre mi cuerpo en una entrevista, me siento profundamente incómoda y muy triste porque no se me permite hablar sobre el trabajo que hago y que tanto amo", contó la actriz a Elle UK.

Mientras tanto, Nicola sigue centrada en Bridgerton que estrenará su segunda temporada en marzo y que está confirmada para una tercera y cuarta fase más.

