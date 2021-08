Actriz Selma Blair muestra su dura y valiente lucha contra la esclerosis múltiple

Escucha esta nota aquí

Es impresionante ver los estragos de la esclerosis múltiple en la actriz Selma Blair. Con solo 49 años, la linda e imponente mujer que aparece en Hellboy o en Legalmente rubia hoy camina con ayuda de un bastón y bajar la escaleras de su casa es todo un reto para ella.

El fin de semana presentaron el trailer del documental Introducing Selma Blair (Presentando a Selma Blair), que muestra la dureza de la enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y a la médula espinal.

"Me dijeron que hiciera planes para morir", cuenta la actriz que en 2018 anunció su condición.

En casi dos minutos y medio, el avance refleja el optimismo de Selma, pero también varios momentos de quiebre, como mañanas en las que no puede levantarse por el dolor o cuando jugar con su pequeño Arthur, de 10 años, la deja en cama.







Sin embargo, en situaciones complicadas aflora su fuerza y sentido del humor; en sus sesiones de quimioterapia, cuando el cabello se cae por mechones, ella dice que resulta hasta "divertido".







"Se me ha dado una segunda oportunidad de vida y me prometí a mí misma que no juzgaría el proceso, pero lo estoy haciendo. ¿Todo lo hermoso que conozco, con lo que he animado a otras personas, será verdad para mí también?", reflexiona la protagonista al final.



En el documental se anuncia su estreno en cines de EEUU el 15 de octubre y el 21 del mismo mes en la plataforma de streaming Discovery+, así que Latinoamérica deberá esperar su turno.

