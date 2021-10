Acusan a Zayn Malik de haber golpeado a Gigi Hadid; la pareja rompe su relación

Escucha esta nota aquí

Gigi Hadid y Zayn Malik podrían haber roto su relación después de los últimos acontecimientos. La madre de la modelo, Yolanda Hadid, afirmaba a través del medio TMZ que el músico "la golpeó" durante una disputa por la privacidad de la pequeña Khai, su nieta, y mantiene que estudia emprender acciones legales.



Esta acusación pública podría haber provocado la ruptura de la pareja, según diversas fuentes han informado a People. "No están juntos en este momento. Sin embargo, ambos son buenos padres", asegura un amigo de la familia Hadid.

Los fans de la pareja acusan a Yolanda, de 57 años, de filtrar fotos de la menor en anteriores ocasiones y, aunque esta información no ha sido contrastada, los seguidores tienen claro que este sería el motivo central de la discusión. Lo que sí asegura Malik es que "un miembro de la familia" de Gigi Hadid "irrumpió en nuestra casa mientras ella no estaba", una intrusión que considera como un ataque directo a la privacidad de la niña.

Los hechos habrían sucedido en la casa que Zayn Malik compró en Pensilvania, muy cerca de la residencia de Yolanda Hadid.

Zayn Malik lo desmiente

Poco tiempo tardó Malik en desmentir las acusaciones, señalando que su único propósito es proteger a su hija. "Como todos saben, soy una persona privada y estoy muy centrado en crear un entorno seguro e íntimo para que mi hija pueda crecer en él. Un lugar donde los asuntos familiares privados no se lancen al escenario del mundo para que todo el que quiera pueda hurgar y opinar. En un esfuerzo para proteger ese espacio para ella estuve de acuerdo en no impugnar las informaciones sobre una disputa que mantuve con un miembro de la familia de mi pareja que irrumpió en nuestra casa mientras ella no estaba hace varias semanas", escribía en su cuenta de Twitter.

"Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por volver a un ambiente familiar pacífico que me permita ser copadre de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha sido 'filtrado' a la prensa", apuntaba.

Además, el músico se ha puesto en contacto con el medio que publicó la información para negar "rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid". Dolido por la situación, el joven pide a la que hasta ahora era su suegra que cese en sus ataques personales. "Y, por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado", señaló.

La pareja rompe su relación

Todo este revuelo ha generado multitud de comentarios sobre la pareja, que según varias fuentes podría dar por terminada su relación tras este incidente. Hace solo un año daban la bienvenida a su primera hija en común, Khai, después de varios años de relación intermitente. Empezaron a salir en 2015.

Una de las pruebas de la ruptura estaría en las propias declaraciones del ex de One Direction, que asegura en su comunicado que esta filtración no favorece la "copaternidad" de su hija, sugiriendo que es posible que su relación con Gigi no pase por un buen momento.