Adal Ramones da la bienvenida a su cuarto hijo a sus 61 años de edad

"Imaginate que yo vaya y le toque a alguien: 'Oiga, descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad, que ya era nieto', a usted qué cara... le importa. Imaginate que yo fuera a la casa de cada uno de ellos a decirles. Te lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni nada, entonces eso no me afecta".