Adele anuncia nuevas fechas de conciertos en Las Vegas

Adele anunció este lunes las nuevas fecha de sus conciertos "Weekends With Adele" en Las Vegas después de haberlos pospuesto un día antes de su inicio a comienzos de año.



Además de las 24 fechas inicialmente previstas y que fueron pospuestas, se programaron ocho conciertos adicionales, desde el 18 de noviembre próximo hasta el 25 de marzo de 2023.



"No puedo explicar con palabras lo contenta que estoy de poder anunciar finalmente las nuevas fechas de estos conciertos. Me rompió el corazón tener que cancelarlos. Pero después de lo que parece una eternidad para hacer cuadrar la logística para el show que quiero realizar, y saber que es posible, ¡estoy más entusiasmada que nunca!", dice la artista en su página web.



En un vídeo de enero, en el que aparece llorando, la artista anunció que no estaba lista para el show que había vendido todas las entradas, alegando "retrasos en la entrega y el covid".



"Ahora sé que para algunos de ustedes fue una decisión desafortunada de mi parte, y siempre lo lamentaré, pero les prometo que fue la adecuada", dice la artista de 34 años en un comunicado el lunes.



"Lo que más he deseado es estar con ustedes en un espacio tan íntimo cada semana y les voy a ofrecer lo mejor de mi. Gracias por su paciencia. Los amo".



El pasado otoño, la artista británica publicó su primer disco en seis años "30" un álbum catártico, de baladas que navegan por la tortura emocional de un divorcio.



El primer sencillo del álbum "Easy On Me" estuvo en el primer puesto en las listas de los más vendidos en Estados Unidos y Reino Unido durante semanas, demostrando que la capacidad de Adele como creadora de éxitos se mantiene intacta.