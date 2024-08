Adele culmina su residencia en Múnich con el lanzamiento del primer estadio portátil del mundo

El estadio donde Adele ofreció una serie de conciertos en Múnich, Alemania, podría convertirse en el primer estadio portátil del mundo. La estructura, con capacidad para 74 mil personas, se utilizó para albergar los conciertos de la cantante británica, quien ha cosechado éxitos como "Rolling in the Deep", "Hello", y "Skyfall", este último ganador de un Oscar, informó la BBC.