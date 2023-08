Adele detuvo su concierto para defender a un fan de un guardia de seguridad: “¿por qué lo molestan?”

La cantante británica Adele conmovió a todos durante su concierto en Las Vegas. La intérprete, de 35 años, detuvo su actuación en el lujoso auditorio del hotel Caesars Palace para defender a uno de sus fans presente en el público que estaba pasando un momento incómodo.



En un vídeo que se volvió viral en redes sociales, se observa al seguidor disfrutando de este 'show' con la emoción a flor de piel cuando unos guardias de seguridad intervinieron en reiteradas ocasiones para pedirle que se calmase y tomase asiento.



Mientras estaba en medio de su interpretación del tema ‘Water Under the Bridge’, la estrella se percató de la situación y no dudó en intervenir: "¿Qué están haciendo? ¿Por qué están molestando a este chico?", cuestionó ante el público, antes de decir: "¿podrías dejarlo en paz, por favor?".