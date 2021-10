Adele impacta en la nueva portada de la revista Vogue

Escucha esta nota aquí

Previo a su regreso con Easy on me, Adele publicó su aparición en la portada de la revista Vogue británica y estadunidense. A través de redes sociales, la cantante de 33 años reveló la fotografía en la que aparece vistiendo un modelo amarillo y en cabello suelto.





El regreso de la intérprete de "Someone Like You", marca el primer sencillo de la británica desde “When We Were Young” (2016), que se desprendió del disco “25” lanzado en 2015.



El anuncio ocurre apenas un par de días después de que aparecieron misteriosos anuncios con un número "30" alrededor del mundo, que fans sospecharon se trataba de la cantante, pues sería el título de su nuevo disco, después de "19", "21" y "25".



La publicación del nuevo disco de Adele se vio atrasada por la pandemia y después de un cambio radical de imagen acaparó atención con su aparición en SNL, pero ahora sí, la cantante está muy cerca de volver.



¿Por qué los discos de Adele tienen números?

Adele, de 33 años, se caracteriza por llamar a sus álbumes con la edad con los que los escribió y comenzó grabar.



Su más emblemático; "21", (2011), fue uno de los discos más vendidos y premiados, incluye "Rolling in the Deep".



El disco "19" fue su debut en 2008 y la presentó a la escena musical como una joven simpática con una poderosa voz; su principal carta fue "Chasing Pavements"



De "25" (2015), se desprende el éxito "Hello".