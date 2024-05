Adele revela su deseo de ser madre nuevamente

La cantante también compartió detalles sobre su salud, revelando que su ritmo de trabajo intenso ha afectado su bienestar físico. "Tuve que descansar la voz. Cuando digo descanso vocal, quiero decir silencio absoluto durante casi cinco semanas. ¿Me imaginan a mí, no pudiendo hablar durante cinco semanas? Lo de cantar es fácil. No me importa no cantar durante cinco semanas, pero no poder hablar o no poder reír, estar en reposo vocal total, fue duro", comentó Adele sobre su periodo de descanso.