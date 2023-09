Aerosmith suspendió los conciertos de su gira de despedida por la enfermedad de Steven Tyler

“Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”, se lee en el comunicado redactado por Steven Tyler y compartido en el Instagram oficial de Aerosmith.