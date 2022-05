Aitana Tufiño es la nueva reina de Blooming

Escucha esta nota aquí

La nueva reina del Club Blooming es nada más y nada menos que Aitana Tufiño, una de las representantes de la belleza cruceña que más se ha destacado en el último tiempo. Muestra de ello son los títulos que ha ostentado: Azafata EL DEBER (2018), Reina de la Tradición Cruceña (2021) y Reina del Colegio Militar de Aviación (2021).

Aitana tiene estirpe de reina; es hija de Natalia Cronenbold, Azafata EL DEBER 1993, miss Bolivia 1995 y reina del Carnaval 1997, y del exfutbolista Rubén Tufiño.

"Soy hincha de Blooming, así que es un honor que me consideren para este título. Es una responsabilidad grande y hermosa", expresó la nueva soberana.



Aitana deberá cumplir con una agenda social intensa, asistiendo como reina a la Cena Celeste, la Blooming Fest y el Blooming Chef. Además, estará en primera fila en los partidos de su equipo.

"Desde que le dije a mi familia que me quería dedicarme al modelaje, mi madre me preparó, recalcándome las responsabilidades que conlleva cada título y trabajo. Sin embargo, tengo que confesar que no lo veo como un trabajo, lo hago con todo el orgullo del mundo", dijo sobre su nueva rutina.