Al Qaeda ordena vengarse del príncipe Harry por revelaciones en su libro

"No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos como 25 personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", escribió el príncipe, de 38 años.



Dichas afirmaciones generaron el repudio de los extremistas responsables de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.