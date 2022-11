Alejandra Saucedo demuestra que el fútbol no es solo cosa de hombres

Cuando era niña estaba en escuelas de fútbol, incluso recibí una oferta de Roly Aguilera para irme becada a estudiar a EEUU, pero mi madre no me dejó. Ya en la universidad, con un grupo de amigas formamos un equipo, IRU, con el que jugábamos todas las semanas, aunque hoy solo lo hacemos eventualmente.

Gracias a Dios nunca tuve problemas, hace casi 20 años estoy inmiscuida en el mundo del fútbol y nunca he sentido más que apoyo y colaboración, me he topado con gente muy buena que me ayudó mucho, como Humberto Roca, Carlos Meyer, Róger Bello, Mauricio Méndez, Carlos Guillén o Chino Paz, por nombrar algunos de los más importantes.