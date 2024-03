Alejandro Delius afirma que no será vocalista de Maroyu, porque jamás podrían pagarle lo que cobra

Alejandro Delius aclara que no será el vocalista de Maroyu.  El cantante no se aguantó e hizo su respectivo comentario en redes sociales, ya que circulaba su foto donde anunciaba su ingreso al grupo musical.

“Finalmente, yo uso collares Yoruba, no esos cueritos baratos de plaza. Los Maroyu son mis amigos y me caen muy bien, pero sinceramente jamás podrían pagarme lo que cobro por cantar una hora, además yo soy una estrella de rock y no me gusta la chicha. Esta joda es de esas paginitas baratas de farándula, puro coju…. manejan eso. Maroyu no tiene nada que ver”, explicó Delius