Alejandro Delius responde a aquellos que criticaron su dentadura

En un video, el artista defendió su sonrisa y explicó que su dentadura es parte de su esencia. “La verdad, a mí me gustan mis dientes: están limpios, blanquitos, no tengo caries. Tengo un huequito aquí y por esos huequitos sale el aire del diafragma, le da un sonido a mi voz increíble”, comentó Alejandro, dejando claro que incluso esos detalles que han sido objeto de críticas contribuyen a su particular estilo al cantar.