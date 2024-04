Aleks Syntek desechó el disco de Karol G por el inodoro, durante un podcast

" No me identifico con las canciones . Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", expresó Syntek, antes de descartar el disco galardonado y bajar la válvula del inodoro.

Aunque optó por conservar el disco de Shakira, indicó que solo lo hizo debido a su nostalgia por la música de los inicios de su carrera. "Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas... pero ya l o nuevo de Shakira no me hace muy feliz ", declaró el cantante de "Corazones invencibles".

Ante la controversia generada por su acto, Syntek expresó preocupación por posibles represalias: "No me vayan a funar, no me vayan a funar". Sin embargo, en redes sociales, los seguidores de Karol G criticaron su acción, considerándola una falta de respeto hacia la artista colombiana, explicó El Universo.