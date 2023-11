Alicia Machado reveló que era adicta a las pastillas para adelgazar y fue anoréxica crónica

Si bien ahora Alicia Machado es una mujer que ha triunfado, su paso por la fama fue complicado y la ocasionó transitar por una serie de conflictos personales que la llevaron a excesos de diversos tipos como el abuso de sustancias.



"Dejé de tomar por muchas razones, básicamente [por una cuestión] emocional. Hace muchos años fui adicta a las anfetaminas, a las pastillas", confesó en entrevista con Alejandro Chabán.

"Nunca he sido de drogas de otro tipo, jamás he probado la cocaína, por ejemplo. He fumado marihuana, obvio, tuve cáncer. Pero nunca he sido de ese tipo de drogas".

Sus conflictos comenzaron tras ganar Miss Universo y ser señalada por su peso. "Cuando era jovencita, en el momento más cumbre de mi carrera, en ese momento, a los 20 años, con dos protagónicos con ratings ridículos; venía de ser Miss Universo y tenía mucho dinero en el banco tuve mi vida loca, tuve mi época Britney Spears".

"Tuve una época dura, saliendo de Miss Universo hasta como los 26 años que me sané. Lo mío eran pepas y champaña, para bajar de peso, anfetaminas. Me metí a trabajar y me acuerdo que tomaba una pepa, era café y cigarro 14, 15 horas de grabación. Llegué a pesar 48 kilos y gané Miss Universo con 55", continuó. "Fui anoréxica crónica".

La también actriz hace un recuento de lo que la llevó a sufrir problemas emocionales que, incluso, la orillaron a querer suicidarse. "Hasta antes de Miss Universo, era una niña feliz, normal. sana. Me criaron súper bien, deportista, fui bailarina desde los cuatro. Nunca tuve problemas con el peso, al contrario", comentó.

Pese a todo, Alicia Machado logró salir adelante y ahora se ha consolidado a nivel profesional, personal y emocional. "Tuve una época difícil, pero ya pasó y en día soy una mujer muy fuerte. Ahora tengo una salud de acero. Tengo una consciencia sobre el respeto a la diferencias. Y soy una mujer bendecida, he tenido una carrera maravillosa y he podido hacer todo lo que me propuesto".