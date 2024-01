Amber Heard agradece a sus fans después del estreno de Aquaman 2

En medio de las controversias que rodean su participación en "Aquaman and the Lost Kingdom", Amber Heard, la actriz que interpreta a Mera, compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en Instagram.

No obstante, lo llamativo de la publicación fue la decisión de Heard de restringir los comentarios , generando especulaciones sobre si esta medida está relacionada con la polémica en torno a la película y su reducido tiempo en pantalla.

"Aquaman and the Lost Kingdom" se estrenó el 20 de diciembre de 2023, cinco años después del éxito de su predecesora. A pesar de las expectativas, la película no logró replicar el mismo impacto, y la decisión de reducir el tiempo en pantalla de Amber Heard como Mera se hizo evidente. Wan justificó esta elección al afirmar que la historia se enfocaría en otras relaciones, apartándose del romance entre Mera y Aquaman.