América Helming: Forjando un camino de pasión y determinación en el atletismo boliviano

América Varinia Helming Ramírez, una figura que se destaca en el mundo del atletismo boliviano. Nacida el 19 de septiembre de 1991 en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, América proviene de una familia diversa: su madre, Betty Ramírez Valle, es paceña, mientras que su padre, Oscar Helming Melgar, tiene raíces alemanas, de ahí su distintivo apellido. Como la tercera de cuatro hermanos (Oscar, Nataly, América y Dayana), siempre ha demostrado una dedicación incansable en su carrera profesional. Estudió banca y finanzas, así como comunicación social, que ha ejercido durante más de una década. Aunque aún no tiene hijos ni está casada, su pequeño sobrino Nicolás ya está siendo introducido al mundo del atletismo bajo su tutela.

Entrenamiento de atleta La vida de América es un equilibrio delicado entre su papel como atleta, sus responsabilidades familiares y su trabajo. Cada minuto cuenta en su apretada agenda. Por las mañanas, realiza ejercicios en casa antes de dirigirse al trabajo. Luego, en su hora de almuerzo, aprovecha su tiempo libre para ir al gimnasio o a la pista atlética, dependiendo del día. Después de regresar a su oficina hasta las 19:30, se sumerge en sesiones de entrenamiento que duran hasta dos horas. Si algún día no puede entrenar por la tarde o la noche, madruga para compensar y no perder un día de preparación.

Los sábados, además de su rutina de ejercicios, realiza recorridos en bicicleta antes de volver al trabajo. Los domingos son sagrados para ella: descansa y comparte momentos con su familia, especialmente durante la hora del desayuno, cuando comparte conversaciones entrañables con su madre.

América Helming. “Todos los días sigo una rutina de entrenamiento” ​

¿Cómo concilias la vida de atleta con la familiar y laboral?

América es una deportista que ha demostrado que la disciplina, la organización y el amor por el atletismo pueden llevar a grandes logros. Su historia inspira a otros a seguir sus pasos y a encontrar su propio equilibrio entre el deporte, la familia y la vida laboral.

Hago un entrenamiento formal seguido de un guía especializado desde hace 7 años aproximadamente, antes corría solo por hobby. Mi época estudiantil estuvo dedicada al colegio y a algunos trabajos temporales que tomaba para ayudar económicamente a mi familia y solventar un poco mis gastos.

¿Cuál es tu sueño de atleta?

Creo que el sueño de cualquier deportista es vivir de lo que te apasiona a nivel profesional. Ser una atleta profesional es uno de mis objetivos. ¿Auspicios y apoyo a mi disciplina deportiva? Por el momento ninguno, aunque si me gustaría tener ese apoyo para hacer realidad mi sueño en las competencias internacionales.

¿Dónde has llegado dentro y fuera de Bolivia?

En mis épocas de semi fondista junto al Club de Corredores Fantasmas, donde empecé a practicar, corrí la media maratón a Cotoca, la tradicional carrera a Porongo, Círculo de Periodistas Deportivos, media maratón en Camiri y muchas otras más, luego quise subir el nivel de desafío y me aventuré por el Trail running participando en el Skysnow Chacaltaya, Illimani, y Skaline Tunupa en Uyuni. Posterior a eso me adentré al Forjando un camino de pasión y determinación en el atletismo boliviano AMÉRICA HELMING mundo de la velocidad que es la disciplina que actualmente practico con la cual ya he logrado participar en importantes torneos departamentales, nacionales y mi primer sudamericano que fue en Lima, Perú, en noviembre del año pasado. Allí he podido subir al podio para traer a Bolivia dos medallas de oro y una de bronce. He podido lograr algo casi imposible que me llena de orgullo.

¿Hubo apoyo económico?

El 95 por ciento de los gastos durante los entrenamientos antes de las competencias corren por mi cuenta, alimentación, suplementos, viáticos, ropa, calzados y cuando toca viajar dentro o fuera del país, la ayuda que percibo es de amigos y colegas que ven mi esfuerzo y las ganas que le pongo a esta disciplina. Estoy eternamente agradecida porque me apoyan moralmente, lo poco que tiene lo comparten, y así me ayudan en mis gastos. Personalmente he tocado muchas puertas solicitando alguna ayuda económica para poder asistir a las competencias nacionales y también fuera del país, casi siempre recibo negativas o propuestas indecentes. Pero nunca he perdido la esperanza, quiero seguir entrenando para lograr los niveles más altos en el atletismo.

¿Cuál es tu nivel y apuesta?

Actualmente estoy más enfocada en trabajar mi técnica en saltos y vallas. Quiero incrementar mi rendimiento, y ser capaz de aprovechar mis recursos, pero aún me falta mucho por aprender. Dios mediante quiero lograr algún récord en mi categoría.

Hasta el momento, ¿cuántas son tus medallas?

Estimo tener cerca de 40 medallas (oro, plata y bronce), como atleta libre y pre-master.

¿Vale la pena ser una atleta aficionada en Bolivia?

En el mundo, la mayoría de los deportistas son aficionados y solo aquellos que luchan y se destacan podemos lograr un nivel profesional. Para mi ser atleta vale cada minuto y cada centavo invertido, porque corriendo me siento libre, me quita el estrés; el deporte me dio un propósito y siento que encontré mi lugar en la vida. Seguir mi sueño de atleta me da mucha felicidad y amor propio. Siempre he dicho: no busco ser un ejemplo de mujer o de atleta, busco ser la inspiración de alguien. Cuesta llegar al éxito siendo de escasos recursos, pero se puede, todo se puede.

Podemos seguir sus logros de la atleta por las redes: