Ana Fabia Cassis: "Las azafatas son un apoyo para las empresas, no un atractivo de la feria"

-Algunos tips que aprendiste para el trabajo de azafata.

Llegar temprano a la peluquería, así no terminás saliendo sobre la hora, y tratar de ‘reciclar’ los peinados para no quemar tu cabello durante los 10 días de feria; si un día me plancho, al siguiente me hago una cola o un moño. Otra de las cosas más importantes es mantenerse hidratado.