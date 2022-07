Ana María Gómes: “Una mujer se ve hermoza cuando es feliz”

Yo las adoro, las fanáticas son muy amorosas y respetuosas. También siento mucho cariño de su parte.

¿En qué quedó la Medicina?

Por supuesto que la ejerzo y la combino con el cuidado de mi casa y el modelaje. Tengo mi propio consultorio, entonces yo distribuyo los horarios, y eso me facilita mucho la vida.

¿Modelaje o música para Valentina? ¿Qué te gustaría que sea?

Yo quiero que ella sea feliz en lo que elija ser. Deseo que su carrera le brinde satisfacción personal, sea cual sea su decisión.

¿Qué planes personales tienes?

Por ahora estoy enfocada en mi carrera, me especialicé en Medicina Estética y Ortomolecular y, aunque me va muy bien, quiero seguir capacitándome para brindarle lo mejor a mis pacientes.

¿Piensan agrandar la familia?

Por ahora no, pero el futuro le pertenece a Dios.

¿Cómo te mantienes tan bien, a pesar de tu ritmo de vida?

Con alimentación sana y deporte. Constancia es la clave

para llevar una vida saludable y así cuidar también el físico.

Como experta en el tema, ¿Cómo consideras que es una mujer bella?

Una mujer se ve hermosa cuando es feliz. Y la plenitud de la belleza se ve en una mujer que se ama tal y como es. Además, la belleza también está en la personalidad;

el alma carga una belleza que no tiene fecha de caducidad.

Vivís en Cochabamba, donde se come muy rico, ¿Sabes cocinar?

No solo sé, sino que me encanta. Jonathan también ama la cocina, así que cuando estamos en casa nos peleamos por quién va dirigir la cocina.

¿Con qué costumbres están criando a su niña?

Jonathan tiene raíces alemanas por parte de madre, al igual que yo, entonces compartimos muchas costumbres. Es por esto que estamos educando a nuestra hija para que tenga orgullo de sus tres nacionalidades.