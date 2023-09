Anahí revela que Peña Nieto quiso evitar su boda con Manuel Velasco

Fue en 2015 cuando Anahí se casó con Manuel Velasco y aunque hoy son una de las parejas más estables del medio del espectáculo, papás de dos niños: Manuel y Emiliano, su matrimonio corrió el riesgo de no realizarse debido a que el entonces presidente de México le pidió al político que no llegara al altar con ella. “En ese momento las cosas estaban complicadas y tal vez no era el mejor momento", comentó la cantante después de señalar que a Manuel Velasco lo conoció durante una cena.

“Voy a decir una cosa que seguramente me vas a decir que no, pero tengo confirmada la información. En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y a Anahí que no se casaran", comentó.



“Entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático por ser los personajes que se querían casar y así lo entendimos", dijo la cantante.