Andrea Bocelli cuenta sobre el accidente que lo dejó ciego de niño

En el Festival Internacional de Cine de Toronto se estrenó el documental Andrea Bocelli: Because I Believe, que narra la admirable vida del tenor italiano. De voz propia y de allegados, el proyecto r evela detalles desconocidos de la vida del cantante . Uno de ellos, el momento en el que perdió la vista.

Bocelli recuerda esa etapa, como la "peor de su vida", pues allí tuvo el accidente que le robó la poca visión que le quedaba. “En el internado, solíamos jugar fútbol y un día me tocó ir a la portería. No sé por qué porque yo no había atajado nunca y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser portero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia”, declaró.