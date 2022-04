Andrea Ferrero, la joven guitarrista que trabaja con Adam Sandler

Escucha esta nota aquí

La venezolana Andrea Ferrero siempre soñó llegar lejos con la música. Desde niña su pasión se ha centrado en las notas musicales, en especial el género "rock". Pese a que en su familia no hubo referentes en el área, la apoyaron. Con solo 10 años de edad, sus padres le obsequiaron su primera guitarra y desde entonces no ha parado hasta obtener un lugar en la industria.

Su historia se hizo visible tras una publicación en Twitter con un hilo de imágenes y anécdotas del camino transitado desde Caracas hasta Los Ángeles, donde actualmente reside. Actualmente trabaja con el actor de comedia Adam Sandler.

"No pensé que iba a terminar involucrada en la industria del cine, ni trabajar con Adam Sandler. No se me hubiera pasado por la cabeza, la verdad. Mi plan era terminar Berklee College of Music, mudarme a Los Ángeles y buscar tocar aquí, ingresar a la industria de la música. No tenía otra opción, ese era el único plan que había. Yo sentía que iba a pasar, a pesar de que en un principio no sabía cómo", declaro la caraqueña de 22 años.

La increíble experiencia de trabajar con Sandler

Mientras Andrea se encontraba estudiando en Berklee, la guitarrista recibió un mensaje inesperado del equipo del comediante Adam Sandler.

“Ellos estaban grabando una película en un pueblo a media hora de Boston. Estaban buscando a una persona que le diera clase a las hijas de Adam Sandler y se comunicaron conmigo. Les mostraron mis videos. En ese momento yo no podía dar clases porque aún estudiaba, pero me contactaron y fui hasta allá en persona”, reveló la artista.

Un par de invitaciones al set de rodaje hicieron que estos dos personajes coincidieran, después de esto fue casi instantánea la conexión que crearon.

“Conectamos a través de la música, porque a él le encanta la guitarra, incluso la toca y es talentoso. Le gusta la música, el rock también. Tuve la oportunidad de tocar guitarra varias veces, nos pusimos a improvisar, y desde entonces creamos una buena relación”, relató Ferrero.

Meses después y con mucho sacrificio puesto sobre la mesa, Andrea se vio realizando pasantías en la compañía del actor durante 5 meses.

Regresó a Boston a terminar sus clases y luego se trasladó a Los Ángeles para trabajar en la compañía del comediante. Ferrero recalca que Adam siempre se encontró pendiente de ella, mostrándole un apoyo único e incondicional. La guitarrista añadió que él quiere que “le vaya bien”, pues le ha gustado su trabajo.

“Él es súper chévere. Es el mejor jefe del mundo. Así como lo vemos en las películas es en la vida real, muy chistoso, muy buena persona y humilde. Para mí es como un ejemplo a seguir, no solo por el éxito, sino por cómo es como persona, por sus valores”, expreso la venezolana.