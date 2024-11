Andrea Herrera agradece el apoyo recibido en los momentos difíciles que está pasando

“Quisiera poder plasmar en este post todo el amor tan grande que he recibido y que estoy recibiendo de amigos, conocidos e incluso de personas que realmente nunca imaginé que estarían ahí para mí en momentos tan difíciles como estos” , escribió la modelo.

Andrea reflexiona sobre cómo estos gestos de cariño son un reflejo de lo que ha sembrado a lo largo de su vida, y destaca la importancia de las amistades incondicionales. Para ella, este tipo de amor no tiene límites ni caduca con el tiempo, la distancia o las circunstancias de la vida.

“Aunque el camino sea duro, aunque las pruebas sean cada vez más grandes, a quienes tengo a mi alrededor (aunque a veces no tan cerca como quisiera) me han demostrado que la amistad incondicional es uno de los tesoros más grandes en esta vida”, señaló.

Además, Andrea asegura que su fe ha sido clave en este proceso: “Dios me bendice con un amor que no cabe en mi pecho, que abraza mi alma herida, que me ayuda a levantarme y a seguir adelante con más fuerza”.