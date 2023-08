Andrea Herrera: “Estar delicada fue un jalón de orejas para que me preocupe más por mi salud”

Andrea Herrera vivió una situación que marcó su vida. La famosa modelo enfermó con un cuadro de neumonía, una trombosis y un derrame pleural en el pulmón izquierdo.



Hoy, gracias a los doctores, su familia y amigos ella vive para contar su experiencia. Cree que es una nueva oportunidad de vida que le regala Dios.



La influencer confiesa que el difícil momento hoy es una lección de vida y que ahora hará caso a las señales que le envíe su cuerpo.



Andrea confiesa que lo peor ya pasó, a raíz de que estuvo en terapia intermedia, pero sigue con un tratamiento a largo plazo.



Tras este gran susto, ella ve la vida con otros ojos y disfruta de cada momento junto a sus hijos y seres queridos.



_Pasaste por momentos difíciles hace unos meses debido a tu salud ¿Qué te diagnosticaron?



La verdad que sí, pasamos un gran susto, mi familia, mis amigos y yo. Tuve una neumonía, un derrame pleural en el pulmón izquierdo y también una trombosis ya que tenía dos coágulos en el mismo pulmón.



_¿Cómo estás de salud ahora?



Gracias a Dios ya salí de peligro y lo peor ya pasó. Sigo un poco delicada, en proceso de recuperación y con un tratamiento a largo plazo.



_¿Pensaste en lo peor en algún momento?



La verdad es que estuve bastante tiempo dormida y medicada. No me enteraba mucho de lo que estaba sucediendo, pero en el momento que me dijeron que me tenían que llevar a terapia, sí, me asusté un poco, pero tenía fe en que Dios siempre me acompaña.



_¿Quién fue tu mayor apoyo?



El papá de mi hija no se movió de mi lado día y noche de las casi dos semanas que estuve hospitalizada, él, mi familia y mis amigos estuvieron presentes constantemente y me ayudaron en muchos aspectos a que esta situación sea más llevadera.



Los incontables mensajes llenos de amor de mis seguidores también me demostraron un apoyo muy grande y llenaron mi corazón de alegría y esperanza.



_¿Te aferraste a Dios?



Siempre. Yo voy de su mano, confío en su voluntad y sé que Él jamás me abandona.



_¿Ves la vida con otros ojos ahora?



Definitivamente. De momentos tan difíciles se aprenden grandes lecciones de vida. Sé quien estuvo ahí para mí y sobre todo aprendí que tengo que priorizar mi salud antes que cualquier cosa. Lo demás puede esperar.



_¿Crees que fue una prueba de fe?



Sí, pero también creo que fue un jalón de orejas para que me preocupe más por mi salud, para que la ponga en primer lugar, para que escuche más a mi cuerpo, y pare un poco. Tengo una vida demasiado agitada, trabajo demasiado y no escucho a mi cuerpo cuando me envía señales. Creo que puedo sola con todo y a veces no es así. Todos necesitamos ayuda.



_¿Qué le dices a esas personas que están pasando por un problema de salud?



Que tengan mucha fe, que hablen con Dios constantemente, que tengan siempre la mente y la actitud positiva, que se rodeen de las personas que aman y las que te llenan de buena energía, el tema emocional es esencial para recuperarte más rápido. Sentirse fuerte, sentirse amado, apoyado y pensar positivo son cosas que ayudan bastante a sanar y a mejorar en momentos así.