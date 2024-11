Ángela Aguilar podría perder el título de ‘Mujer del año’, comienzan la recolección de firmas para no dárselo

Desde que la argentina dio a conocer públicamente su versión sobre su ruptura con el cantante sonorense , el joven matrimonio no ha sido bien visto en Internet, lo que ocasionó que diversos usuarios de redes sociales se organizaran para pedir que se le retire el nombramiento a Ángela Aguilar como ‘Mujer del año’.

Además de los internautas, la hija de Pepe Aguilar confesó no sentirse merecedora del nombramiento , pues su transformación de niña a adulta joven es muy reciente, por lo que apenas se está descubriendo.

Por otra parte, diversos usuarios no tardaron en emitir su opinión ante dicho nombramiento; sin embargo, la situación no quedó ahí, pues el sitio Change.org, dedicado a dar voz a las peticiones de cualquier persona, dio a conocer que ya se inició una recolección de firmas para que se le retire el nombramiento.



De acuerdo con lo que se puede leer en la recolección de firmas, el objetivo principal es que “los medios utilicen su plataforma para destacar a las mujeres realmente admirables”, pues aunque reconocen que la cantante del regional mexicano es una figura popular, consideran que no es un “ejemplo positivo” para la mujer mexicana.