Ángela Aguilar recibió el título como la ‘Mujer del Año’ y mandó un mensaje

"Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. Estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias Farah por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento y en mi música", expresó tras recibir el galardón.



"Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes. Una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana. Sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que lo acompañaba. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. El estar aquí, sentirme considerada no solamente es un privilegio sino también una responsabilidad", agregó.