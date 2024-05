Angélica Sosa recuerda en Tik Tok de dónde salió la frase 'cara de dengue' de Percy Fernández

Angélica Sosa siempre está activa en su cuenta de TikTok, y en está ocasión contó a sus seguidores de donde nació "Cara de dengue, dengue, dengue, dengue", del ex alcalde Percy Fernández.



Ella afirma que justo en ese tiempo estaban atravesando una crisis de mosquitos, el alcalde convocó a su equipo, los capacitó, los preparó y convocó a la prensa.



"Fue en esa conferencia de prensa que la periodista lo interrumpe y se enojó, quisieron agarrarlos los secretarios que estaban cerca de él, por esa falta de educación fue que el alcalde dijo cara de dengue", contó Sosa.

El video de la que fuera alcaldesa de Santa Cruz ya tiene más de 63.000 me gusta y casi 2.000 comentarios.