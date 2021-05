Angélica Vale revela cómo evitó ser víctima de acoso sexual

Escucha esta nota aquí

A partir de que surge el movimiento conocido como MeToo en Estados Unidos, con el cual las mujeres hablan sobre los abusos y vejaciones sexuales que sufrieron en Hollywood de manos de diversos hombres poderosos, muchas famosas han decidido romper el silencio y contar su experiencia. En esta ocasión, Angélica Vale narró a la revista People en Español cómo evitó ser víctima de acoso por parte de un productor.

"Tuve un MeToo. Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años, y me enojé horriblemente; le dije 'bueno, ok, bye' y le colgué. Corrí con mi abuela y le dije 'quiere que vaya sola; obvio no voy a ir'", relató Vale al programa estadounidense de televisión Chisme en vivo (Estrella TV). "Ya sabía. Cómo a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un MeToo".

En otros temas, la actriz y cantante, quien lleva 10 años casada con Otto Padrón, confesó que para lograr enamorarse tuvo que luchar contra sus demonios y aprender a quererse a sí misma; lo cual, le llevó mucho tiempo.

"Quería encontrar algo que llenara un vacío que sentía en mí y pensaba que una persona o el amor de mi vida lo iba a llenar. Y no es cierto, la única persona que podía llenar ese vacío era yo", mencionó. "Cuando uno no se quiere, no sabes querer. Crees que quieres y te obsesionas quizá; no te puedes enamorar, es imposible poder enamorarte. Entonces, me costó mucho trabajo, aprendí por las malas; pero, gracias a Dios, me quise y ese vacío se llenó mucho antes de que llegara Otto a mi vida y por eso digo que llegó Otto a mi vida".

Ahora, Angélica Vale se prepara estrenar su nuevo proyecto como conductora del reality La máscara del amor.