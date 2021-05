Angelina Jolie posa 18 minutos cubierta de abejas para concienciar sobre la importancia de estos insectos

Escucha esta nota aquí

La belleza perfecta de Angelina Jolie y abejas zumbando, volando y posándose en su piel es impactante. La imagen de la actriz y activista cubierta de estos insectos fue la celebración de National Geographic del Día Mundial de las Abejas y su campaña para protegerlas y concienciar sobre su importancia.

La fotografía fue publicada en las redes sociales de National Geographic y se viralizó al instante, junto a una entrevista en la que Jolie cuenta lo impresionante que fue la producción, en la que sintió su conexión con la naturaleza.



NatGeo igual dio detalles del trabajo con la intérprete de Maléfica, que, según detalla el post, estuvo 18 minutos sin moverse, solo con un vestido con hombros descubiertos y cientos de abejas italianas. Los insectos volaban sobre sus hombros cuello y rostro, atraídas por la misma feromona que elaboraron para la icónica producción que realizó el fotógrafo Richard Avedon hace 40 años sobre un apicultor.

Angelina contó que no se pudo bañar tres días antes de la sesión porque le advirtieron que el olor de shampoo, jabón o cualquier producto de belleza podría confundir a las abejas.

También compartió que, a pesar de que salió ilesa, una abeja se metió debajo de su vestido y estuvo volando entre sus piernas mientras grababa.



"Oh, este es el peor lugar para que me pique. Acabó la sesión, me levanté la falda y se fue", reveló la actriz.

De acuerdo a NatGeo, Angelina está trabajando con la Unesco y la firma Guerlain en la iniciativa 'Mujeres por las abejas' que construirá 2.500 colmenas y repoblará 125 millones de abejas para 2025 y también capacita y apoya a 50 mujeres apicultoras.