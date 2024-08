Angelina Jolie recibe una ovación de 10 minutos en la Mostra de Venecia

La actriz, Angelina Jolie, recibió una ovación de 10 minutos en la proyección de su más reciente película, 'Maria', en el 81° Festival Internacional de Cine de Venecia, informó The Sun.

La película, dirigida por Pablo Larraín, es una biopic sobre la a cantante de ópera Maria Callas , y forma parte de la competencia oficial del festival. La actriz, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas mientras saludaba al público desde la galería, según el periódico estadounidense.

Durante la rueda de prensa previa al estreno, Jolie compartió los desafíos que enfrentó al interpretar a Maria Callas, revelando que nunca había cantado en público antes de asumir este papel. La actriz explicó que entrenó durante siete meses para poder interpretar las escenas de canto y admitió estar "terriblemente nerviosa" ante el reto, detalló The Sun.



Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Jolie, en la alfombra roja, se detuvo para saludar a Pasqualino Esposito, un escritor italiano que sufre de osteogénesis imperfecta, conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Esposito es un asistente habitual del festival, y Jolie se inclinó para conversar brevemente con él, un gesto que fue captado por fotógrafos y aplaudido por los fanáticos presentes.



La recepción de 'Maria' fue mixta entre la crítica especializada, aunque la interpretación de Jolie ha sido destacada como uno de los aspectos más sobresalientes de la película. Algunos medios, como The Guardian, elogiaron la actuación de la actriz, mientras que otros, como Vulture, señalaron que su desempeño no alcanzó el nivel esperado.



A pesar de las críticas diversas, la actuación de Jolie generó expectativas en torno a una posible nominación al Oscar, lo que marcaría su primera candidatura en más de 15 años. 'Maria' fue adquirida recientemente por Netflix para su distribución en Estados Unidos.