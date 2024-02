Anitta podría estar saliendo con un ex jugador de Boca

“Algunos fanáticos de São Paulo y de Anitta notaron que la cantante comenzó a seguir a Calleri en Instagram. Aunque todavía no hay registros de los dos juntos, el hecho de que comenzaron a seguirse en las redes sociales se volvió viral la noche del martes”, publicó el mencionado portal.



El diario remarcó que el atacante de All Boys rompió su relación con Micaela Fusca durante el último año. “De hecho, la modelo incluso le publicó algunos mensajes, pero no volvieron a estar juntos”, aseguró la publicación.