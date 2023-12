Antonella mostró el freezer personalizado que tiene Messi en su casa de Rosario

Y es que en su casa de Rosario, tienen un freezer poco convencional: no solo está repleto de helados, sino que está ploteado con las tres estrellas y las camisetas albicelestes personalizadas.

​Es un freezer horizontal personalizado de color celeste con varios detalles del Mundial de Qatar. Tiene las tres estrellas, en honor a las tres copas del mundo que ganó la selección argentina y debajo la fecha en la que se jugó la final contra Francia, 18 de diciembre. No obstante, en lugar de 2022, se colocó un signo de “infinito”.