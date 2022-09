Antonio Mostajo, el boliviano que vendió un millón de dólares en una tienda Prada

"Creo que la clave y lo que me ha ayudado mucho es trabajar desde un punto de vista humano. Antes las tiendas de lujo eran muy intimidantes. Ahora, gracias a las redes sociales, y luego de la pandemia lo que la gente busca es el toque humano y las conexiones reales", expresa.

Dice que la honestidad también es importante en sus funciones, ya que si ve que el cliente elige algo que no se le ve bien o no es su estilo, no duda en decirlo y, generalmente, lo aprecian.