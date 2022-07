Anuel AA le regala un perro de 11.000 dólares a Yailin

Los raperos Anuel AA y Yailin son de esas parejas que dan noticia a diario. Esta vez, ​la flamante esposa del puertorriqueño presumió en sus redes sociales un excéntrico regalo de su amor.

La joven intérprete compartió en sus historias de Instagram que Anuel AA le regaló una mascota, pero no una cualquiera.

"Miren al demonio. Ese perro Emma (Anuel) me lo compró" y, posteriormente, la dominicana reveló el precio del animal. "$us 11.000 por ese perro. $us 11.000 y es un tremendo", dijo mientras acariciaba a Emma.

Como las redes no perdonan, muchos de sus seguidores criticaron la ostentación y también tal gasto y se lo expresaron a través de comentarios. "Qué triste es ver la arrogancia de algunas personas cuando hay tantos niños muriendo de hambre" o "Ese dinero lo hubiese invertido para ayudar a tantos niños enfermos que no tienen cómo costear sus medicamentos", fueron algunos de ellos.

En el mismo tono, otras personas comentaron que podrían haber adoptado un perro de un centro de acogida antes que comprar.