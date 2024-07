Aparece una supuesta hija no reconocida de Luis Miguel; es venezolana

En medio del escándalo, la joven ha hecho algunas publicaciones en redes, sin desmentir ni asegurar nada, solo compartiendo videos y fotos en los que deja ver que es idéntica al cantante.



En una publicación aseguró: “No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”. Sin embargo, horas después compartió un video en el que estaba escuchando en su auto un tema del cantante.