"Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel...", así dice parte de la canción de Shakira

Pronto habrá un bombazo musical. Y es que en dos semanas Shakira lanzará su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran , un compendio de nuevas canciones sumadas a sus últimos y revolucionarios éxitos.

"Yo que me he prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel, eso lo tenia cerrao, con llaves y con candao, pero, qué hago, me gustas demasiao", dice parte de este adelanto.