Aracely Arámbula reafirma el poco interés de Luis Miguel hacia sus hijos y le manda una indirecta

Aracely Arámbula habla sobre Luis Miguel: Él no llamó a su hijo en su cumpleaños 🍰🎈🎉 pic.twitter.com/XtvlYYyDua

"No necesito ayuda económica. Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, mi hermano y con mis sobrinos. Vivimos bien con lo mío. Tengo carrera desde antes de Luis Miguel, con Luis Miguel y después de Luis Miguel" expresó.

Finalmente, la llamada 'Chule' ha sido clara al expresar, en retrospectiva, que no se arrepiente de haber estado con Luis Miguel. "No hay que arrepentirse de nada. ¿Cómo voy a arrepentirme si Luis Miguel me dio dos hijos hermosos? Mis hijos nacieron de un gran amor y estoy agradecida de la vida", apostilló Aracely Arámbula.