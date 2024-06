Ariana Grande habla por primera vez sobre los abusos de Dan Schneider

La cantante y actriz Ariana Grande se manifestó por primera vez tras la reciente ola de revelaciones sobre abusos en la industria televisiva juvenil. En una entrevista exclusiva para el podcast ‘Podcrushed’, Grande compartió sus reflexiones sobre el impacto del documental ‘Quiet on Set’, el cual expone experiencias traumáticas de ex niños actores de Nickelodeon, incluyendo acusaciones dirigidas al productor Dan Schneider.



Durante la conversación, Ariana describió las historias de sus ex colegas como "devastadoras". Expresó su firme opinión de que debería ser obligatorio contar con terapeutas en todos los sets de programas infantiles para proporcionar un ambiente seguro y apoyo emocional a los jóvenes talentos.



"Creo que es necesario hacer que el entorno sea más seguro si los niños van a actuar, y creo que debería haber terapeutas", declaró en el podcast. Además, sugirió que los padres deberían tener libertad para estar presentes donde sea necesario, no solo en los sets de grabación.



Grande, conocida por su papel en la serie ‘Victorious’ de Nickelodeon, admitió que está en proceso de reflexionar sobre su experiencia en la comedia adolescente y las expectativas impuestas durante ese tiempo.



"Creo que tuvimos algunos recuerdos muy especiales y nos sentimos muy privilegiados de poder crear esos roles y ser parte de algo tan especial para muchos niños pequeños", comentó sobre su participación en la serie. Sin embargo, también compartió su descontento con ciertos aspectos del contenido del programa y su spin-off, ‘Sam & Cat’.



La artista no mencionó directamente el documental que ha sacudido a la industria, pero hizo referencia al impacto emocional de las revelaciones de otros ex compañeros actores, a quienes se refirió como "sobrevivientes".



Ariana Grande es una figura prominente en la música pop desde su incursión en la televisión juvenil, y su declaración en ‘Podcrushed’ marca su primera reacción pública ante las recientes revelaciones que pusieron en entredicho la seguridad y el bienestar de los niños en la industria del entretenimiento.



Por el momento, Nickelodeon no emitió comentarios adicionales sobre las declaraciones de Ariana Grande ni sobre las preocupaciones planteadas en el documental ‘Quiet on Set’.