Armera de la película "Rust" condenada a 18 meses de prisión por disparo mortal

- Tragedia terrible -

"Su Señoría, cuando me hice cargo de 'Rust', era joven e ingenua. Pero me tomé mi trabajo tan en serio como supe hacerlo, a pesar de no disponer del tiempo, los recursos y el personal adecuados".

"El jurado me ha encontrado en parte culpable de esta terrible tragedia, pero eso no me convierte en un monstruo. Eso me hace humana", afirmó.