Arnold Schwarzenegger increpa a los que no usan barbijo: "Eres un idiota"

Arnold Schwazenegger lo dijo en una entrevista y lo sostuvo en Instagram: para él, aquellos que se niegan a usar barbijo, exponiendo a los demás a contagiarse y morir por Covid-19 son unos idiotas.

"Hay un virus y mata gente. Y lo único que lo previene es vacunarse, llevar barbijo, el distanciamiento social, lavarte las manos todo el tiempo y no pensar ‘bueno, eso interfiere en mi libertad'", dijo a CNN el protagonista de Terminator, que aseguró que la libertad viene acompañada de obligaciones y responsabilidades, más aún en una situación en la que se pone en riesgo la vida de otras personas.



"Sí, tienes la libertad de no usar barbijo, pero ¿sabes algo? Eres un idiota por no usar uno porque se supone que debes proteger a tus familiares, amigos y compañeros. Podrían contraer Covid-19 y morir. Es así de simple", agregó la estrella de 74 años.





El exgobernador de California también manifestó su molestia contra los negacionistas y pidió un trabajo en equipo para frenar a la enfermedad.

"No quiero convertir a nadie en villano porque necesitamos trabajar juntos en las soluciones, pero ignorar las recomendaciones es como ignorar los semáforos. No se puede argumentar: 'Nadie me va a decir que tengo que parar en este semáforo. Voy a pasar igualmente’. Pero entonces puedes matar a alguien. Con el virus pasa lo mismo. No puedes ir sin ponerte un barbijo porque puedes infectar a otra persona, que puede enfermar y morir. Tenemos que trabajar juntos en esto", argumentó.



Y para demostrar que no fueron declaraciones al calor de las cámaras, hace unas horas publicó un mensaje contundente: " Tienes la libertad de ser un idiota. El hecho de que puedas, no significa que debas serlo " .