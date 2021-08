Arnold Schwarzenegger pierde un importante patrocinador tras llamar "idiotas" a quienes niegan el Covid-19

Escucha esta nota aquí

La marca estadounidense de nutrición deportiva Redcon1 retiró su patrocinio al ícono mundial del culturismo Arnold Schwarzenegger luego de una serie de insultos y agudos comentarios hacia quienes todavía niegan la gravedad de la pandemia de Covid-19.



Durante una entrevista el pasado 11 de agosto, el actor y político austroestadounidense llamó "idiotas" a quienes se oponen al uso del barbijo y criticó a la gente que rechaza la vacunación, el distanciamiento social y demás medidas para evitar contagios. "Al diablo con sus libertades", dijo para referirse a ellos.



En su opinión, la libertad viene con "obligaciones y responsabilidades". "No se puede decir simplemente: 'tengo derecho a hacer XYZ' cuando afecta a otras personas. Ahí es cuando el asunto se pone serio (…) Esto es lo mismo con el virus. No puedes ir y no ponerte la mascarilla porque cuando respiras, puedes infectar a otra persona. Y puedes infectar a alguien que luego se enferma y puede morir", comentó.

Tras esas declaraciones, el fundador de Redcon1, Aaron Singerman, anunció que descontinuaría "todo el apoyo" a la reconocida competición de culturismo Arnold Classic y a los otros eventos relacionados con Schwarzenegger en todo el mundo. "Cualquiera que diga 'al diablo con sus libertades' es antiestadounidense y Redcon1 es una marca patriótica y prolibertad. Apoyamos la libertad de elección. No queremos que Arnold sea censurado o cancelado, simplemente no podemos apoyar su opinión con nuestros dólares".



Otras personas cercanas al mundo del culturismo también se pronunciaron. El austriaco Calum von Moger, múltiple campeón de Míster Universo, concordó con Singerman: "Siempre recordaré al Arnold que nos inspiró a entrenar duro, creer en nosotros mismos y seguir nuestros sueños. Pero ya no puedo apoyar al Arnold que nos habla hoy. Yo digo, luchen por su libertad", escribió en Instagram.



