Arón Piper revela que padece el trastorno de discalculia

" La discalculia es como la dislexia, pero de números . Se me puede timar fácilmente en cuanto al dinero, con el cambio, no calculo", explicó.

El actor no se guardó nada en una entrevista en un medio español y explicó lo que le ocurre: "Me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular, que yo no hago, yo haré otras cosas, doy mil vueltas, y no llego al objetivo".