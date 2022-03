Asaltan la casa de la boliviana María Zulay Salaues y Paul Pogba en Inglaterra

Escucha esta nota aquí

Mientras el futbolista francés Paul Pogba jugaba un importante partido de su equipo, el Manchester United, contra el Atlético de Madrid (por la UEFA Champions League), y su esposa, la boliviana María Zulay Pogba, lo apoyaba en la tribuna, como es usual verla, unos ladrones ingresaron a la vivienda de la pareja, mientras sus hijos pequeños descansaban en sus habitaciones.

Fue el mismo Pogba el que contó el terror y las consecuencias del robo, en el que se llevaron "lo más preciado de su hogar".

"Anoche se hizo realidad la peor pesadilla de nuestra familia, cuando robaron en nuestra casa mientras nuestros hijos dormían en su dormitorio. Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo se llevaron algo más preciado que cualquier cosa. Teníamos en nuestro hogar… nuestra sensación de seguridad y protección" expresó en Twitter.





Según el francés, el asalto ocurrió durante la última parte del partido y cree que los ladrones sabían lo que hacían.

"Sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar allí para proteger a tus hijos y espero, sinceramente, que nadie tenga que experimentar lo que sentí anoche", continúa el deportista.

Por todo el daño causado, Paul desea recompensar a las personas que le proporcionen información sobre los delincuentes.

"Me gustaría ofrecer una recompensa a cualquiera que tenga una pista para ayudarnos. Por favor, enviar cualquier información", finaliza su publicación que ha sido replicada más de 25 mil veces en apoyo.

