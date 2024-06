Aseguran que Cazzu está embarazada de Christian Nodal a casi un mes de su separación

Cabe señalar que por el momento Cazzu no ha anunciado que esté esperando a su segundo hijo y tampoco ha subido fotos de su vientre o dado alguna señal respecto al rumor. Incluso antes de que se diera a conocer el romance de Ángela y Nodal, la rapera argentina subió un video mientras estaba de fiesta, una actividad que no podría haber hecho en caso de estar embarazada (a menos que no hubiera bebido alcohol).