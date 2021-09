Aseguran que JLo no se casará con Ben Affleck si no tiene acuerdo prenupcial

Escucha esta nota aquí

quien.com

Jennifer López no tiene dudas: sí le gustaría casarse con Ben Affleck, quien según ha dicho es el gran amor de su vida. A pesar de la felicidad que está viviendo por haber retomado su relación con el actor después de 17 años, no ha perdido de vista que, de convertirse en marido y mujer, las cuentas entre ambos tienen que estar muy claras.



Es por ello que, según una fuente, la actriz ya está planeando un acuerdo prenupcial que proteja sus finanzas en caso de que llegue al altar con Ben.



Una fuente contó a la revista Us Weekly que de hecho Jennifer no tomará decisiones concernientes a su boda sin antes firmar un acuerdo prenupcial. “Quiere resolver esto”, contó el informante.



Según su información, aunque está locos el uno por el otro, ella no está dispuesta a nada hasta que los abogados de ambos lleguen a un acuerdo, cosa que por cierto no ha resultado tan sencilla para la “Diva del Bronx”, pues “es un proceso complicado y está resultando un poco estresante”.



Aunque se aman con locura, lo cierto es que financieramente Jennifer López es más valiosa que Ben Affleck pues su fortuna está calculada en 400 millones de dólares; mientras, el capital del actor se calcula en unos 150 millones de dólares, según Us Weekly. “La conclusión es que Jennifer vale más que Ben, por lo que es obvio que quiere proteger sus finanzas e inversiones”, asegura la publicación.